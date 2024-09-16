О мероприятии

Забрать череп, наблюдать пустоты в мозговом веществе, описать язык дятла и челюсть крокодила, записать размеры мертвеца в длинах его пальца — это все дела из списка Леонардо да Винчи. Историк искусства Ирина Корчагина поможет разобраться с этим странным гением и узнать, что же нового он привнес в живопись (и привнес ли что-то?). Разберет живописные секреты мастера, отношения с заказчиками, секрет популярности Моны Лизы и многое другое.