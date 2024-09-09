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Экскурсанты увидят настоящие спускаемые аппараты первых космических кораблей «Восток».
О мероприятии
РКК «Энергия» имени С. П. Королева — это самое первое в мире и одно из ведущих предприятий России в области пилотируемой космонавтики, основанное в далеком 1946 году как ОКБ-1. Именно здесь происходит разработка и производство космической техники. С этого предприятия началась история первого в мире искусственного спутника Земли и первого в мире полета человека в космос, которым был наш легендарный летчик-космонавт Ю. А. Гагарин.
Участники мероприятия увидят настоящие спускаемые аппараты первых космических кораблей «Восток». Не оставят без внимания и корабль «Восход-2», из которого вышел в открытый космос А. Леонов, а также макеты иных космических кораблей и аппаратов, заодно побывают на борту станции «Мир».
Королев ул. Ленина, 4А
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