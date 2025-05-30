Слушатели узнают, как расшифровка бактериальной ДНК повлияла на медицину и биотехнологии.

О мероприятии

Бактерии правят планетой уже более 3,5 миллиардов лет — но теперь у людей есть ключ к их секретам. Современные технологии позволяют читать их генетический код, раскрывая удивительные факты о микромире.

Младший научный сотрудник Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха, сотрудник Института биоинформатики Анна Рыбина расскажет, почему некоторые бактерии стали «неуязвимыми» для лекарств, зачем ученые все сравнивают, в том числе ДНК бактерий, как расшифровка бактериальной ДНК повлияла на медицину и биотехнологии.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация