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Слушатели узнают, какие сведения можно извлечь из света.
О мероприятии
В лентах новостей довольно часто появляются сообщения о далеких астрономических объектах и уверенные описания процессов, происходивших во Вселенной миллиарды лет назад. Но насколько стоит этому верить? Неужели ученые действительно могут настолько детально познавать мир, просто разглядывая небо? Удивительно, но свет, приходящий к Земле из космоса, переполнен информацией, и нужно лишь научиться ее расшифровывать. Доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе расскажет, какие сведения можно извлечь из света, а также о том, какие еще источники информации предоставила Вселенная.
ул. Бориса Ельцина, д. 3
В учебниках истории говорится, что в Новый Свет проказу завезли европейские колонизаторы. Произошло это после открытия Америки Христофором Колумбом в результате так называемого Колумбового обмена — когда между Америкой, Африкой и Старым Светом происходили перемещения растений, животных, культур, человеческих популяций, технологий и болезней. Однако анализ древней ДНК показал, что одна из форм проказы распространилась по двум континентам задолго до экспедиции испанского мореплавателя.
Обнаружив в Млечном Пути четыре группы рассеянных звездных скоплений, формирующихся из гигантских молекулярных облаков, международная группа астрономов предположила, что ключевую роль в их формировании могли сыграть вспышки сверхновых.
В декабре 2024 года в Керченском проливе произошло крушение танкеров с мазутом — продуктом переработки нефти. Из-за этого в Черное море вылилось около 40% топлива, что вызвало загрязнение более 50 километров береговой линии Краснодарского края, гибель дельфинов, птиц и морской флоры. К таким же разрушающим примерам можно отнести множество экологических катастроф. Ученые Пермского Политеха исследовали, как нефтяное загрязнение воздействует на разные типы почв в России. Это поможет понять, какие участки более подвержены негативному влиянию таких отходов, а какие могут использовать их даже в качестве источника питания.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.
Исследователи из Нидерландов и Германии обнаружили новый тип поведения у шимпанзе в природном заповеднике в Гвинее-Бисау. Обезьяны бросали камни в стволы деревьев, что могло быть способом общаться друг с другом на расстоянии.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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