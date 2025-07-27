О мероприятии

Почему одни звуки радуют людей, а от других хочется затыкать уши? Что делает музыку мелодичной, а шум — невыносимым? Зачем человеку два уха? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в научно-популярной лекции физика и педагога Артема Воронова.

Слушатели узнают, как рождаются звуки, как человек их воспринимает и почему акустика — это не только про музыку, но и про физику, биологию и технологии. Например, получится разобраться, как колебания воздуха превращаются в слышимые волны и почему разные материалы «звучат» по‑разному.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация