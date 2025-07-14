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Экскурсия
12+
Промышленная алхимия

Слушатели узнают о различных типах ядерных реакторов — исследовательских, энергетических, промышленных — и их компонентах.

Политехнический музей
3 августа, 11:00 Идет 1 ч
500 Стоимость
Москва Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10

О мероприятии

Посетители узнают, как ученые научились одни химические элементы превращать в другие. Познакомятся с историей создания мирного атома в СССР. Узнают о различных типах ядерных реакторов — исследовательских, энергетических, промышленных — и их компонентах. Увидят макет первого в мире энергетического реактора на быстрых нейтронах БН-350, узнают, как его «потомки» помогают сегодня делать ядерную энергетику безопасной и эффективной. Познакомятся с макетом первой в мире Обнинской атомной электростанции, макетом водографитового кипящего реактора и другими экспонатами ядерной энергетики. Также посетители увидят макеты атомных бомб РДС-1 и РДС-4 и первой научной химической лаборатории Ломоносова в России.

Расписание
3
Воскресенье
Август 2025
Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10 Москва
11:00
Купить
Адрес

Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10

14 июля, 08:00
Александр Речкин
0
# история
# Россия
# химия
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ulogin_vkontakte_36459212
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