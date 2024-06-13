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Лекция
16+
Транскраниальная магнитная стимуляция

Участники мероприятия узнают о перспективном методе изучения активности головного мозга.

Нейрокампус
13 июня, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва улица Островитянова, 1, стр. 10

О мероприятии

Транскраниальная магнитная стимуляция — это метод неинвазивной модуляции функций головного мозга магнитными импульсами или серией импульсов с диагностическими или лечебными целями. Это перспективная и активно развивающаяся терапевтическая методика, нашедшая широкое применение в психиатрии. В России ТМС как способ лечения (в основном дополнительного) все активнее внедряется в психиатрическую практику.

Ведущий научный сотрудник Института персонализированной психиатрии, неврологии и наркологии МНИЦ им. Бехтерева Наталья Вячеславовна Захарова расскажет о перспективном методе изучения активности головного мозга — транскраниальной магнитной стимуляции.

Расписание
13
Четверг
Июнь 2024
улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

улица Островитянова, 1, стр. 10

14 минут назад
Александр Речкин
3
# биология
# медицина
# технологии
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ulogin_facebook_10212809050330562
1 час назад
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ulogin_facebook_10212809050330562
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ulogin_facebook_10212809050330562
1 час назад
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маша маша
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1 2
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1 2
10 часов назад
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White_Shadow
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А.Б.А.
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