О мероприятии

Транскраниальная магнитная стимуляция — это метод неинвазивной модуляции функций головного мозга магнитными импульсами или серией импульсов с диагностическими или лечебными целями. Это перспективная и активно развивающаяся терапевтическая методика, нашедшая широкое применение в психиатрии. В России ТМС как способ лечения (в основном дополнительного) все активнее внедряется в психиатрическую практику.

Ведущий научный сотрудник Института персонализированной психиатрии, неврологии и наркологии МНИЦ им. Бехтерева Наталья Вячеславовна Захарова расскажет о перспективном методе изучения активности головного мозга — транскраниальной магнитной стимуляции.

Расписание улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация