О мероприятии

Россия – огромная страна, в которой живут самые разные люди. Кроме языков и образа жизни, они отличаются и историей своего генофонда, то есть расой. Тысячи лет многие проходили через эти земли, кто-то оставался и множился, кто-то уходил, а кто-то исчезал в забвении.

Какие расы населяют Россию? Как они сложились, как взаимодействовали, что может ждать их в будущем? Об этом и многом другом расскажет антрополог Станислав Дробышевский.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация