О мероприятии

Человечество нуждается в дешевом, безопасном и мощном источнике энергии. Им может стать термоядерный реактор. Ближайший к людям термоядерный реактор, созданный природой, — это Солнце.

Можно ли зажечь Солнце на Земле, каковы перспективы термоядерной энергетики, как связаны проект ИТЭР и токамак об этом и многом другом расскажет специалист по информационным связям Российского агентства ИТЭР (ГК «Росатом») Александр Петров. Эксперт также расскажет о российском вкладе в этот международный проект.

Расписание пр. Мира, 119, павильон №19 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация