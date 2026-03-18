Темное вещество, хотя и остается гипотетическим, является важной частью стандартной космологической модели, поскольку аргументы в его пользу крайне серьезны и многочисленны. Тем не менее, лабораторные эксперименты пока так и не позволили его обнаружить. Есть ли в природе естественные детекторы темного вещества с уникальными свойствами? Да. И это нейтронные звезды.

Темное вещество может греть нейтронные звезды, может менять их структуру и даже превращать в черные дыры. Все это можно использовать для того, чтобы заметить присутствие темного вещества. Ну или хотя бы дать ограничения на его свойства. Но частица темного вещества – не единственная экзотика, связанная с нейтронными звездами. Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов расскажет про экзотические частицы в недрах нейтронных звезд, о превращении фотоном в аксионы (и обратно) в магнитосферах нейтронных звезд. И даже о монополях. Наконец, обсудим модели с дополнительными измерениями и изменение фундаментальных констант. Все это тоже отражается на нейтронных звездах. Не то что они такие нежные, просто они очень экзотичные.

