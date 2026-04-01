О мероприятии

Историк-американист Айшат Останбекова рассмотрит трансформации США в 1820–1840-е годы: от политического кризиса после «Эры доброго согласия» Монро к становлению джексоновской демократии и новой двухпартийной системы. Слушатели узнают о выборах 1824 года, запятнанных обвинениями в коррумпированной сделке, проследят приход к власти Эндрю Джексона и разберутся, как он укреплял президентскую власть, справлялся с таможенным кризисом 1832 г. и боролся с Национальным банком. Лектор также подробно расскажет об идее «Предопределения судьбы», войне с Мексикой и истоках раннего феминизма в индустриализирующейся Америке.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить