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Слушатели узнают про философию стоиков.
О мероприятии
«Делай, что должен, и будь, что будет!». Эта крылатая фраза родом из философии стоицизма.
В размышлениях стоиков о смысле человеческой жизни всегда было понятие долга. Они считали, что долг – это стремление к нравственному совершенству, которое достигается, когда человек живет в соответствии с природой и следует судьбе.
Человек не может сделать этот мир совершенным, но он может устроить совершенный мир в самом себе, стремясь к высшим моральным ценностям – истинной «природе» человека. Отсюда и рождается внутренняя свобода – добровольное принятие и следование законам долга.
Участники мероприятия узнают:
- В чем предназначение человека с точки зрения стоиков?
- Что значит доверять судьбе?
- Как следовать долгу и быть свободным?
ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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