О мероприятии

«Делай, что должен, и будь, что будет!». Эта крылатая фраза родом из философии стоицизма.

В размышлениях стоиков о смысле человеческой жизни всегда было понятие долга. Они считали, что долг – это стремление к нравственному совершенству, которое достигается, когда человек живет в соответствии с природой и следует судьбе.

Человек не может сделать этот мир совершенным, но он может устроить совершенный мир в самом себе, стремясь к высшим моральным ценностям – истинной «природе» человека. Отсюда и рождается внутренняя свобода – добровольное принятие и следование законам долга.

Участники мероприятия узнают:

В чем предназначение человека с точки зрения стоиков?

Что значит доверять судьбе?

Как следовать долгу и быть свободным?

Расписание ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация