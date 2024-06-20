  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Стоики. О свободе и долге

Слушатели узнают про философию стоиков.

«Новый Акрополь»
26 июня, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2

О мероприятии

«Делай, что должен, и будь, что будет!». Эта крылатая фраза родом из философии стоицизма.

В размышлениях стоиков о смысле человеческой жизни всегда было понятие долга. Они считали, что долг – это стремление к нравственному совершенству, которое достигается, когда человек живет в соответствии с природой и следует судьбе.

Человек не может сделать этот мир совершенным, но он может устроить совершенный мир в самом себе,  стремясь к высшим моральным ценностям – истинной «природе» человека. Отсюда и рождается внутренняя свобода – добровольное принятие и следование законам долга.

Участники мероприятия узнают:

  • В чем предназначение человека с точки зрения стоиков?
  • Что значит доверять судьбе?
  • Как следовать долгу и быть свободным?
Расписание
26
Среда
Июнь 2024
ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2

Только что
Александр Речкин
2
# Древний мир
# история
# философия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:03
Александр Березин

Астрономы разобрались с основным путем образования «невозможных» черных дыр

В последние годы астрономические наблюдения показали, что уже в самой ранней Вселенной сверхмассивные черные дыры были слишком массивны, чтобы какие-то известные и понятные механизмы могли «дорастить» их до столь больших размеров. Авторы новой научной работы попробовали решить парадокс, комбинируя разные способы роста этих объектов.

Астрономия
# астрономия
# ранняя вселенная
# сверхмассивные черные дыры
Позавчера, 13:11
Алиса Гаджиева

Археологи отменили массовое человеческое жертвоприношение кельтов

Почти 60 лет назад в Швейцарии нашли скелеты 20 людей, живших две тысячи лет назад и умерших одновременно. Тогда их посчитали жертвами ритуального убийства. Авторы новой работы заявили, что все было совсем не так.

История
# археология
# биохимия
# генетика
# кельты
# человеческие жертвоприношения
Позавчера, 11:53
Юлия Трепалина

Размер груди повлиял на потливость

Эксперимент британских исследователей подтвердил связь между размером бюста у женщин и количеством пота в зоне груди, который выделяется во время тренировок. Зависимость оказалась не такой, как можно было ожидать.

Медицина
# бег
# бюстгальтер
# грудь
# женщины
# потливость
# потливось
# тренировки
# физическая активность
17 июня
Игорь Байдов

Летчиков американских ВВС «включат» и «выключат» инфракрасным излучением

Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.

Оружие и техника
# ВВС
# препараты
# психостимуляторы
# стимулятор
Позавчера, 13:00
Сколтех

У нового соединения лантана с водородом при высоком давлении обнаружили свойства «странного» металла

Ученые из Сколтеха, Цзилиньского университета и Центра передовых исследований в области науки и технологий высокого давления в Пекине (HPSTAR), а также их немецкие коллеги синтезировали и исследовали новый тип сверхпроводника с высоким содержанием водорода — супергидрид лантана типа A15 с формулой La4H23. Новый материал обладает сверхпроводимостью при температуре ниже −168 градусов и давлении в 1,2 миллиона атмосфер.

Сколтех
# водород
# лантан
# металл
# температура
Позавчера, 20:03
Юлия Трепалина

Сидячий образ жизни в сочетании с питьем кофе оказался менее вредным, чем без кофе

Хотя полезным свойствам кофе посвящено много исследований, ученые продолжают делать открытия по этой теме. Недавняя работа китайских медиков показала, что регулярное употребление бодрящего напитка способно в некоторой мере снизить вероятность смерти при малоподвижном образе жизни.

Медицина
# здоровье
# кофе
# малоподвижность
# риск смерти
# сердечно-сосудистые болезни
# сидячий образ жизни
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Жара упростила речь политиков

    7 часов назад

  2. Ученые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих пор

    10 часов назад

  3. Землетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назад

    Вчера, 15:00

  4. Земной шар как обсерватория: можно ли ловить гравитационные волны геомагнитным полем?

    Вчера, 14:34
Выбор редакции

Земной шар как обсерватория: можно ли ловить гравитационные волны геомагнитным полем?

Вчера, 14:34

Последние комментарии

Артем Каримов
1 час назад
И., речь не о бюджетах, а о возможностях. Старлайнер на МКС и без сомнений привезет астронавтов обратно на землю. Орел только в макетах. Сравнивать

Документы рассказали об устройстве новой версии StarshipДокументы рассказали об устройстве новой версии Starship

Гена Пастухов
2 часа назад
Виктор, всё плохо и бесполезно. Один и тот же текст повторяется 3-4 раза, а что произошло конкретно - так и не сказано. Неуд.

Землетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назадЗемлетрясение перестроило самую крупную дельту в мире 2500 лет назад

Гена Пастухов
3 часа назад
Парламенты в этих странах заседают на улице или там нет отопления-кондиционирования?

Жара упростила речь политиковЖара упростила речь политиков

Денис Ильин
4 часа назад
> Отдельно выделяется род сфагезавридов > были известны пять видов Caipirasuchus (это семейство сфагезавридов) Не для себя, друг спрашивает — а

В Бразилии нашли новый вид крокодиломорфа, который мог издавать звуки и общатьсяВ Бразилии нашли новый вид крокодиломорфа, который мог издавать звуки и общаться

Иван Колупаев
4 часа назад
Джейхун, не удивляйтесь только если через десяток лет проснетесь в Восточной Турции 😁

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Джейхун Мамедов
5 часов назад
Господа! Вы не первые и не последние "учёные" рассуждающие об истории Азербайджана. Маскирующие под "новым" видением свои политические и имперские

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Питон Удав
5 часов назад
PotatOS, бьются всегда в одну сторону, а то что вы видите - обман зрения.

Ученые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих порУченые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих пор

alexey al
5 часов назад
Виктор, тебя родители выпороли, что ли? Пишешь, как обезьяна-террорист. Позорище.

Азот отменил импорт воды для образования земных океановАзот отменил импорт воды для образования земных океанов

PotatOS gladosovich
6 часов назад
Красная жара.) Какие ваши докозателства? Приятно наблюдать политбюро советского союза в соединённых государствах америки. Кто застал Леонида

Жара упростила речь политиковЖара упростила речь политиков

1 2
6 часов назад
Закрытый чан, это герметичный? И чем это проще чем выращивать растения в герметичных же жилищах людей?

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

1 2
6 часов назад
Какое достижение российских учёных! Вот это повод для гордости! А вот эта фраза звучит как-то не очень убедительно >Отметим, что отличия между

Российские ученые узнали, как сделать водород металлическимРоссийские ученые узнали, как сделать водород металлическим

Владимир Наумов
6 часов назад
Понятно почему наука и техника Росии не в лидерах

Ученые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих порУченые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих пор

Zhe Sh
6 часов назад
Продвинутый, я имел в виду, в смысле поработать, а не бузу бузить) Как говорится, самозванцев нам не надо - командиром буду я!

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

PotatOS gladosovich
6 часов назад
Товарищи пираты заплыли в Ладогу и наложили кирпичей. Сокровище, не иначе

Судно, полное сокровищ, обнаружили на дне Ладожского озераСудно, полное сокровищ, обнаружили на дне Ладожского озера

PotatOS gladosovich
6 часов назад
Более половины молний бьют от земли к небу. Как это бьётся с накоплением зарядов, полярность та же?

Ученые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих порУченые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих пор

Free Idanthyrsus
7 часов назад
От Пермского политеха много новостей. Молодцы уральские пермяки, всю страну тянут)

Ученые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих порУченые ПНИПУ рассказали о загадках, которые наука не решила до сих пор

Иван Колупаев
8 часов назад
Zhe, ну вы же сами предлагаете пусть роботы с продвинутым ИИ все сделают за нас. Подготовят, а мы позже понаедем. Но настолько продвинутый ИИ что ему и

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

Николай Цыгикало
8 часов назад
Иван, у меня такое чувство что да, побаиваются. Подробно не слежу и не рою источники, времени нет, но вот такое ощущение возникло - сначала утечки

Застрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июняЗастрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июня

Николай Цыгикало
8 часов назад
Лана, в космосе говно случается.) Помнится, в одном из полётов Шаттла замерзший кал каким-то образом оказался на поверхности крыла, и чуть ли не

Застрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июняЗастрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июня

Zhe Sh
8 часов назад
Иван, а зачем там колония роботов? Спайс и вибраниум добывать? Вряд ли они там есть) Все остальное не имеет экономического смысла из-за логистики.

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно