Слушатели узнают, как изменяется культура повседневности под влиянием новых медиа: от социальных сетей до нейросетей.

О мероприятии

Открытки с поздравлениями, записки на холодильнике, письма от руки — все это когда-то было частью повседневной жизни. Сегодня им на смену пришли гифки, эмодзи, голосовые сообщения и мемы. Почему это произошло? Как цифровые технологии трансформировали бытовые привычки, формы общения и восприятие времени?

Старший преподаватель кафедры социологии массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ксения Михайловна Конкина расскажет, как изменяется культура повседневности под влиянием новых медиа: от социальных сетей до нейросетей.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация