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Лекция
12+
Как технологии изменили нашу повседневность

Слушатели узнают, как изменяется культура повседневности под влиянием новых медиа: от социальных сетей до нейросетей.

ВДНХ
23 июня, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Открытки с поздравлениями, записки на холодильнике, письма от руки — все это когда-то было частью повседневной жизни. Сегодня им на смену пришли гифки, эмодзи, голосовые сообщения и мемы. Почему это произошло? Как цифровые технологии трансформировали бытовые привычки, формы общения и восприятие времени?

Старший преподаватель кафедры социологии массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ксения Михайловна Конкина расскажет, как изменяется культура повседневности под влиянием новых медиа: от социальных сетей до нейросетей.

Расписание
23
Понедельник
Июнь 2025
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

Только что
Александр Речкин
2
# медиа
# повседневность
# технологии
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