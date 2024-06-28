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Лекция
12+
Вода в Солнечной системе

Участники мероприятия узнают, как с помощью воды ученые решают фундаментальные вопросы формирования планет и наличия жизни.

Московский Планетарий
10 июля, 21:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Москва ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

О мероприятии

Вода является наиважнейшим компонентом жизни и веществом, оказывающим наибольшее влияние на земной климат и ландшафт. Но откуда она появилась? И много ли ее за пределами планеты Земля? Можно ли пить воду с ледяных спутников Юпитера и Сатурна? Младший научный сотрудник отдела планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН Дмитрий Горинов расскажет, как с помощью воды ученые решают фундаментальные вопросы формирования планет и наличия жизни.

Расписание
10
Среда
Июль 2024
ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва
21:00
Купить
Адрес

ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

2 минуты назад
Александр Речкин
2
# вода
# космос
# Солнечна система
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Евгений Тихомиров
2 часа назад
Александр, я надеюсь, что окажу влияния на эти вопросы. Читайте наши научные статьи. http://www.naupri.ru/journal/749 http://www.naupri.ru/journal/3805 http://www.naupri.ru/journal/3850

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evgeny koshkarov
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Robo Mind
4 часа назад
Можно же было как минимум сделать кольцо. У проектировщика явные проблемы с логикой

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