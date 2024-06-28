О мероприятии

Вода является наиважнейшим компонентом жизни и веществом, оказывающим наибольшее влияние на земной климат и ландшафт. Но откуда она появилась? И много ли ее за пределами планеты Земля? Можно ли пить воду с ледяных спутников Юпитера и Сатурна? Младший научный сотрудник отдела планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН Дмитрий Горинов расскажет, как с помощью воды ученые решают фундаментальные вопросы формирования планет и наличия жизни.

Расписание ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва 21:00 Купить