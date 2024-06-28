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Участники мероприятия узнают, как с помощью воды ученые решают фундаментальные вопросы формирования планет и наличия жизни.
О мероприятии
Вода является наиважнейшим компонентом жизни и веществом, оказывающим наибольшее влияние на земной климат и ландшафт. Но откуда она появилась? И много ли ее за пределами планеты Земля? Можно ли пить воду с ледяных спутников Юпитера и Сатурна? Младший научный сотрудник отдела планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН Дмитрий Горинов расскажет, как с помощью воды ученые решают фундаментальные вопросы формирования планет и наличия жизни.
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Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
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