Слова-мутанты: что происходит, если языковые изменения идут не по правилам?

О мероприятии

Еще в XIX веке лингвисты открыли законы, по которым происходят языковые изменения.

Однако среди тысяч законопослушных слов можно найти несколько десятков слов-мутантов, изменения в которых пошли не по правилам. Старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин обсудим, как и почему это происходит, и на примерах из разных языков (в первую очередь, из русского) разберет механизмы «словесных мутаций».

Расписание проспект Мира, д. 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация