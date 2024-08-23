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Лекция
16+
Мезозойские рептилии: как они под воду уходили

Слушатели узнают, чем обернулась попытка мезозойских рептилий вернуться обратно в воду.

Зануда
23 августа, 20:00 Идет 3 ч 30 мин
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Еще в каменноугольном периоде рыбки отрастили ноги и вышли на сушу. Однако уже в самом начале эволюции наземных четвероногих оказалось, что попытка вернуться обратно в воду является далеко не самой плохой идеей. Но зачем рептилиям понадобилось переходить с питания вкусными млекопитающими на скользкую рыбешку? Как должна измениться тушка, чтобы бывший сухопутный бегун стал грозой акул и всего побережья? Да и в целом — а насколько успешно рептилии захватывали моря?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание
23
Пятница
Август 2024
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

7 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# Динозавры
# Палеонтология
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# TRAPPIST-1
# орбиты планет
# планетная система
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# вредители
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МАИ
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# Лазерная установка
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Биология
# вредители
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Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
[miniorange_social_login]

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Антон Соловаров
2 часа назад
Ю., Он от породы свиней лохматых )

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Антон Соловаров
2 часа назад
Irina, с такими как ты и вами подобными никто и не работает над серьезными вещами, вы просто говорящие головы и мясо на убой )

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Асылбек Шакимов
2 часа назад
Vitaliy, захрюкал обиженный холоп, и полетел спасать в окопы

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Wladimir
3 часа назад
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Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Wladimir
3 часа назад
Ron, А не посчитать ли вам количество покойников СССР и США? Думаю, баланс будет не в вашу пользу. При всём вашем преклонении перед ними.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Павел Зверев
4 часа назад
Igor, вы сценарий на студию пропаганда-фильм пишете? Драмы побольше добавьте

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Человек Живой
4 часа назад
Женя, старые песни о главном. Весь мир без вас вкусе кто бамбил бомбас.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Павел Зверев
4 часа назад
galinaaa7228, там россиян трое сейчас летает. Двое на Союзе прилетели. Один на Драконе. На них же и вернутся. О чем вы?!

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Павел Зверев
4 часа назад
Оксана, сейчас тоже один космонавт летает 2й полугодовой срок. Вместо его сменщика последний раз прилетела белорусская космонавтка на неделю.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Павел Зверев
4 часа назад
Ольга, вы заблуждаетесь. У американцев на мкс есть собственные модули, спальные места, туалет, кухня, запасы питания. Пополнение запасов ведется

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Константин Сысоев
4 часа назад
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Александр Саранчук
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Женя, напомни а какой визг стоял когда Курск утонул? Европейцы просто предложили помочь. Не было ни визга ни шума. Да ситуация в принципе

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Ал Кост
6 часов назад
Matt, ошибаешься же... Из 404й лямов 20 уже скипнуло... По всей Европе жухлоблокитные скачут.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Юли До
6 часов назад
Женя, вы уже определитесь, наконец. В одном комментарии обзываетесь какой-то "парашней", в другом гнобите вышиванки. Вы вообще чьих будете? Или так,

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Юли До
6 часов назад
Женя, вы уже определитесь, наконец. В одном комментарии обзываетесь какой-то "парашней", в другом гнобите вышиванки. Вы вообще чьих будете? Или так,

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Matt Gorelyshev
6 часов назад
Хотел бы дополнить кое что о том что МКС скоро обсуждать то все перестанут. Вы слышали о проекте "Затопление МКС"? Прочитайте в Википедии, а заодно и

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Matt Gorelyshev
6 часов назад
Vitaliy, правда! Американцы думаю уже натерпелись нашего хамского отношения к ним. Если вы и слушаете новости, то лучше уж из других источников, так как

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Matt Gorelyshev
6 часов назад
Я знаю что население тут не причём, но всё таки... Могло вырасти и умное население в стране, но так как все мигранты со своими семьями уезжают, в

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Matt Gorelyshev
6 часов назад
Esenbek, ой ой ой... мы бы посмотрели как вы работали бы если бы вас всё время хлестало правительство из корпуса в корпус ради сборки какой-то

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Василий Парфенов
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