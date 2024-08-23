О мероприятии

Еще в каменноугольном периоде рыбки отрастили ноги и вышли на сушу. Однако уже в самом начале эволюции наземных четвероногих оказалось, что попытка вернуться обратно в воду является далеко не самой плохой идеей. Но зачем рептилиям понадобилось переходить с питания вкусными млекопитающими на скользкую рыбешку? Как должна измениться тушка, чтобы бывший сухопутный бегун стал грозой акул и всего побережья? Да и в целом — а насколько успешно рептилии захватывали моря?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить