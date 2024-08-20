О мероприятии

Слушатели изучат способы печати и создания рельефа, а также узнают, как отливки из коллекции Политехнического музея связаны с тульским пряником.

Лекция и мастер-класс организованы в рамках выставки «Тула. Шедевры. Музеи России» при участии Политехнического музея в выставочном пространстве Тульского фондохранилища «Фонд искусств».

Мероприятие проведут разработчики программ отдела детских и семейных программ Политехнического музея Мария Тимофеева и Елизавета Аханькова.

Расписание 4-я Магистральная улица, дом 11, строение 2 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация