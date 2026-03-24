Лекция
12+
Расстройства работы мозга: нейробиология нарушений

Слушатели узнают, как устроен мозг и какие механизмы лежат в основе его работы.

ВДНХ
28 марта, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Повреждения мозга часто приводят к заметным изменениям в поведении человека, его личности и когнитивных способностях: страдают память, внимание, речь, способность принимать решения. Однако история медицины знает и противоположные случаи — когда после травм или заболеваний у людей неожиданно проявлялись новые способности или менялся характер мышления. Почему так происходит? Где проходит граница между нормой и патологией?

Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет, как устроен мозг и какие механизмы лежат в основе его работы. Лектор рассмотрит реальные клинические случаи, которые помогли ученым понять связь между мозгом и поведением человека. Обсудит, как проявляются инсульты, черепно-мозговые травмы и нейродегенеративные заболевания, и почему один и тот же тип повреждения может приводить к разным последствиям. Затронет тему нейропластичности и попробует разобраться, как мозг компенсирует утраченные функции.

Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
24 марта, 11:47
Александр Речкин
4
23 марта, 14:17
Андрей Серегин

На юго-западе Китая нашли древнейший железный артефакт эпохи бронзы

Городище Саньсиндуй известно археологам прежде всего своими бронзовыми масками и нефритовыми ритуальными предметами. Ученые из Сычуаньского университета нашли на этом памятнике артефакт, который заставляет пересмотреть представления о том, насколько далеко на юг проникали передовые металлургические технологии в эпоху Шан.

23 марта, 15:59
Татьяна Зайцева

На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.

23 марта, 10:59
ПНИПУ

Ученые из России точнее спрогнозировали долговечность протезов

Современные металлические имплантаты для суставов сегодня успешно заменяют изношенные кости, но часто оказываются слишком жесткими для организма. Со временем это приводит к разрушению ткани вокруг протеза, его расшатыванию и необходимости повторной операции. Перспективной альтернативой считаются углерод-углеродные композиты, которые способны «срастаться» с живой костью. Однако до сих пор инженеры не могли точно предсказать, как именно этот процесс влияет на прочность конструкции, используя для расчетов упрощенные и неточные модели. Ученые Пермского Политеха впервые разработали модель, которая впервые реалистично описывает врастание кости в имплантат и позволяет точнее прогнозировать его долговечность.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

20 марта, 14:49
МАИ

Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

20 марта Московскому авиационному институту исполняется 96 лет. За эти годы университет прошел большой путь становления, и во многом его развитие определяли люди, посвятившие себя науке и подготовке инженерных кадров. Один из таких — выдающийся ученый, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Борис Семенович Зечихин. Более 70 лет его жизнь неразрывно связана с кафедрой 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и НИО-310 МАИ. Научная и педагогическая работа Бориса Семеновича получила широкое признание в России и за рубежом, а его вклад в развитие электромеханических специальностей и подготовку инженерных кадров оказал существенное влияние на отечественную авиационную и электротехническую промышленность.  Сегодня Борис Семенович продолжает свою работу, участвует в проектах по созданию электрических и гибридных силовых установок, передает опыт и знания молодым специалистам в рамках развития Передовой инженерной школы и всего МАИ в целом.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Комментарии

Maria Charles
11 минут назад
I find it fascinating how social media platforms like Twitter, Telegram, and VK are incorporated here. Having simple sharing options is essential for boosting interaction with this kind of content. On that note, have you ever tried…

Tanja Bergmann
13 минут назад
Аскар, скрепное раБссийское стадо.🐏🐏🐏

Tanja Bergmann
14 минут назад
Раис, а ты в каждой бочке затычка, бот что-ли 15-рублевый 😂😂😂

Tanja Bergmann
16 минут назад
Раис, ты и есть эта перхоть, каким боком ты руzzким оркам 😂

Александр Речкин
50 минут назад
Александр, размер (высота) последней версии Starship V3 составляет примерно 122-124 метра.

Александр Шибков
1 час назад
Длина космического аппарата StarShip 50м, а ни какие не 124 м. И аппарат AI Sat Mini имеет в длину обычные примерно 12 м. Его солнечные панели очень большие, ну

Alexander Becker
1 час назад
Oleksandr, Ну не всем же дано спутники Притулы запускать,вот хитрожопость😀

Николай Писаревский
2 часа назад
Что за бред они там насчитали? Ярд кубических метров это кубический километр. Объем одного лишь Байкала 23тыс куб километров. И каким бы глубоким он

Игорь Коняшов
2 часа назад
Александр, Ну вам виднее конечно)

Игорь Коняшов
2 часа назад
artur, Это все сказочки. Типа автомобиля на воде, который скрывают жадные нефтяные магнаты. Нет и не предвидится дешевых и производительных

Игорь Коняшов
2 часа назад
Антон, Сделать ее пригодной для питья -всего лишь вопрос денег и технологий (поставить хорошие очистные). Ничего сверхъестественно сложного.

Игорь Коняшов
2 часа назад
Violet, Нет никаких доказательств именно АБИОГЕННОГО происхождения нефти. Есть только экстравагантные ГИПОТЕЗЫ, ничем не подтвержденные...

Vlad Ok
2 часа назад
Мне думается, что в процессе игры с этим лазером пришло понимание того что лазер мегаваттного класса куда более универсальнее чем 300 киловаттник

Vlad Ok
3 часа назад
Интересная тестовая платформа. Резко сокращающая сроки испытания и отладки новейших систем. В ряде случаев как пишут вместо года до нескольких

Виталий Устинов
3 часа назад
Ar, потому что в студии ии делали фото и снимали типо они в космосе 🤔

ProTank
3 часа назад
Воин, сразу видно из Прибалтийских Вымератов, умом не блещешь, на одних шпротах далеко не уедешь.

Vlad Ok
3 часа назад
Игорь, он столько не выпьет :)))

Раис Назыров
3 часа назад
Аскар, ты, видимо, давно на улицу не выходил. Выйди,не терпи, уже не так холодно.)

Sabr Sukar
3 часа назад
service plus bihar(convenient collection point) प्रदान करता है। आवेदन करते समय इसे चुनने पर, SMS notifications मिलती

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Sabr Sukar
3 часа назад
service plus bihar(convenient collection point) प्रदान करता है। आवेदन करते समय इसे चुनने पर, SMS notifications मिलती

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

