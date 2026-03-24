Слушатели узнают, как устроен мозг и какие механизмы лежат в основе его работы.

О мероприятии

Повреждения мозга часто приводят к заметным изменениям в поведении человека, его личности и когнитивных способностях: страдают память, внимание, речь, способность принимать решения. Однако история медицины знает и противоположные случаи — когда после травм или заболеваний у людей неожиданно проявлялись новые способности или менялся характер мышления. Почему так происходит? Где проходит граница между нормой и патологией?

Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет, как устроен мозг и какие механизмы лежат в основе его работы. Лектор рассмотрит реальные клинические случаи, которые помогли ученым понять связь между мозгом и поведением человека. Обсудит, как проявляются инсульты, черепно-мозговые травмы и нейродегенеративные заболевания, и почему один и тот же тип повреждения может приводить к разным последствиям. Затронет тему нейропластичности и попробует разобраться, как мозг компенсирует утраченные функции.

