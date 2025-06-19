О мероприятии

Как устроена психиатрическая помощь в России на самом деле? Чем отличается работа врача в государственной системе от работы в частной клинике? Где больше бюрократии, а где — клинической свободы? Что чувствует врач, когда он переходит из ПНД в центр с ароматерапией и дизайнерской мебелью — и наоборот? Об этом и многом другом расскажут врачи-психиатры Никита Тутаев и Дмитрий Карелин.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация