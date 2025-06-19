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Слушатели узнают, как устроена психиатрическая помощь в России.
О мероприятии
Как устроена психиатрическая помощь в России на самом деле? Чем отличается работа врача в государственной системе от работы в частной клинике? Где больше бюрократии, а где — клинической свободы? Что чувствует врач, когда он переходит из ПНД в центр с ароматерапией и дизайнерской мебелью — и наоборот? Об этом и многом другом расскажут врачи-психиатры Никита Тутаев и Дмитрий Карелин.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
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Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
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