О мероприятии

Что такое инстинкт с научной точки зрения? Чем отличается инстинкт от рефлекса и побуждения? У каких животных есть инстинкты, а у каких — нет, и чем они заменены? В каких областях жизнедеятельности чаще всего возникают инстинктивные действия, в каких — нет, и почему? В чем ошибочность наиболее распространенных мифов про инстинкты? Как менялись научные представления об инстинктах: как данные сравнительной этологии подтверждаются физиологами и наоборот? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Владимир Фридман.