Слушатели узнают о происхождении и развитии иврита.

О мероприятии

Иврит – государственный язык Израиля, некоторых еврейских общин и диаспор. На иврите говорит около девяти миллионов человек, что делает его основным среди еврейских языков.

Научный сотрудник кафедры иудаики ИСАА МГУ Маргарита Горбачева и преподаватель кафедры иудаики ИСАА МГУ Роман Романенко расскажет о происхождении и развитии иврита, его связи с Библией и особенностях использования в XXI веке.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация