Слушатели узнают, как динозавры из небольшой группы рептилий превратились в главный символ мезозоя.

О мероприятии

За миллионы лет эволюции динозавры из небольшой группы рептилий превратились в главный символ мезозоя. Могучие ящеры научились всему: быть стремительными хищниками и гигантскими травоядными, обитать в тропических лесах и вести образ жизни заполярных жителей.

Их тела менялись в ответ на вызовы природы: развивались броня и шипы для защиты, острые когти и зубы для охоты, перья и чешуи для привлечения внимания. О том, как это возникло и какое значение имело расскажет биолог-палеонтолог Валентина Пуляк.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация