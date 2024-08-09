Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Участники мероприятия узнают о работе головной обсерватории «Роскосмоса» по обнаружению фрагментов космического мусора.
О мероприятии
Экскурсанты подробно познакомятся с проблемой космического мусора в свете современных технологий и последних достижений науки в космической отрасли и астрономических наблюдениях. Слушатели узнают, что такое космический мусор (КМ), познакомятся с историей развития проблемы, различными проектами по освобождению околоземного космического пространства от КМ.
Отдельно внимание будет уделено предупреждению опасных ситуаций на околоземной орбите с помощью сети наземных оптических обсерваторий, выполняющих наблюдения за действующими спутниками и КМ. Речь пойдет об «Автоматизированной системе предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве» (проект АСПОС ОКП) и о работе головной обсерватории «Роскосмоса» по обнаружению фрагментов космического мусора.
Инженер по эксплуатации средств мониторинга Околоземного космического пространства Астрономического научного центра (филиала«Роскосмоса») Погорелов Вадим Игоревич расскажет о возможности решения проблем КМ сегодня и о путях развития и взаимодействия различных наблюдательных средств, задействованных в мониторинге околоземного космического пространства.
Пулковское шоссе, дом 65, к1
Успех спутниковой системы Starlink неоспорим, и Поднебесная стремится догнать американскую компанию SpaceX всеми силами. Несколько лет назад в КНР стартовали сразу два аналогичных проекта. Один из них, получивший поэтическое название «Тысяча парусов», наконец вошел в стадию развертывания.
Группа исследователей из Казанского государственного аграрного университета провела масштабное сравнительное исследование различных зернофуражных культур в условиях засушливого 2023 года. Результаты этой работы могут оказать значительное влияние на развитие кормопроизводства в регионах с периодически засушливым климатом.
Нанороботы — это микроскопические устройства, которые человек использует для управления отдельными атомами, молекулами. Ученые уже научили таких ботов находить раковые клетки и уничтожать их, бороться с кариесом, доставлять лекарства, распространять кислород по телу, очищать воду от зловредных бактерий и микропластика. В перспективе нанотехнологии позволят создавать совершенные материалы, составлять цепочки ДНК и клонировать их, проводить точнейшие хирургические операции на труднодоступных органах — головном мозге и сердце. Игорь Безукладников, кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ, поделился интересными фактами о нанороботах, объяснил, как они устроены, каким образом могут передвигаться по организму человека и представляют ли опасность для здоровья.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Плиоценовое предупреждение: чем грядущие дожди угрожают югу России и центру Африки?
Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще?
«Пастораль» «Роскосмоса»: что осталось от российской лунной программы и есть ли у нее перспективы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии