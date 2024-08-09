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Экскурсия
12+
Космический мусор

Участники мероприятия узнают о работе головной обсерватории «Роскосмоса» по обнаружению фрагментов космического мусора.

Пулковская обсерватория
16 августа, 20:00 Идет 3 ч
1600 Стоимость
Санкт-Петербург Пулковское шоссе, дом 65, к1

О мероприятии

Экскурсанты подробно познакомятся с проблемой космического мусора в свете современных технологий и последних достижений науки в космической отрасли и астрономических наблюдениях. Слушатели узнают, что такое космический мусор (КМ), познакомятся с историей развития проблемы, различными проектами по освобождению околоземного космического пространства от КМ.

Отдельно внимание будет уделено предупреждению опасных ситуаций на околоземной орбите с помощью сети наземных оптических обсерваторий, выполняющих наблюдения за действующими спутниками и КМ. Речь пойдет об «Автоматизированной системе предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве» (проект АСПОС ОКП) и о работе головной обсерватории «Роскосмоса» по обнаружению фрагментов космического мусора.

Инженер по эксплуатации средств мониторинга Околоземного космического пространства Астрономического научного центра (филиала«Роскосмоса») Погорелов Вадим Игоревич расскажет о возможности решения проблем КМ сегодня и о путях развития и взаимодействия различных наблюдательных средств, задействованных в мониторинге околоземного космического пространства.

Расписание
16
Пятница
Август 2024
Пулковское шоссе, дом 65, к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

Пулковское шоссе, дом 65, к1

10 минут назад
Александр Речкин
5
# астрономия
# космический мусор
# космос
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