О мероприятии

Динозавры еще живы и остаются одной из самых успешных групп наземных животных. И нет, речь далеко не о крокодилах или комодских вариантах — речь о птицах, настоящих живых динозаврах.

Как же из зубастых гигантских хищников появились такие изящные животные? Кто был их предком? Как динозавры освоили полет и чем им пришлось пожертвовать? Что позволило птицам пережить вымирание динозавров и как они вновь стали хозяевами суши с появлением гигантских нелетающих диатрим и фороракосов? Ответы на эти и многие другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 19:30 Купить