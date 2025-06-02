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Лекция
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Откуда взялись птицы

Слушатели узнают, что позволило птицам пережить вымирание динозавров.

Medio Modo
26 июня, 19:30 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Москва Знаменка 11/11 с1

О мероприятии

Динозавры еще живы и остаются одной из самых успешных групп наземных животных. И нет, речь далеко не о крокодилах или комодских вариантах — речь о птицах, настоящих живых динозаврах.

Как же из зубастых гигантских хищников появились такие изящные животные? Кто был их предком? Как динозавры освоили полет и чем им пришлось пожертвовать? Что позволило птицам пережить вымирание динозавров и как они вновь стали хозяевами суши с появлением гигантских нелетающих диатрим и фороракосов? Ответы на эти и многие другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание
26
Четверг
Июнь 2025
Знаменка 11/11 с1 Москва
19:30
Купить
Адрес

Знаменка 11/11 с1

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# Палеонтология
# птицы
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# билингвы
# правила
# русский язык
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Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
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