О мероприятии

Как управлять космическим кораблем? Что зависит от человека, а что можно делегировать приборам? Как долго может длиться полет? Какие нештатные ситуации могут произойти и что предусмотрено в конструкции корабля для их предупреждения?

В настоящее время несколько стран запускают космические корабли с человеком на борту: Россия, Китай, США и в планах — первый полет космического корабля из Индии. Но с самого первого полета Юрия Гагарина людей волнуют вопросы о строении, принципах работы, материалах этих уникальных машин.

Специалист по космическим аппаратам Илья Овчинников посмотрит на космические корабли глазами инженера.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация