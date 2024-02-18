Кому нужна техноэтика и можно ли осудить Фрица Габера, атомную бомбу и искусственный интеллект?

О мероприятии

Что объединяет такие объекты, как пестицид Циклон Б, атомную бомбу и современные версии искусственного интеллекта? Созданные человеком как средство достижения блага, они послужили источником новых рисков и страхов. Перевешивают ли блага, приобретенные от их использования, потенциальный вред? Можно ли вообще использовать принципы моральной философии в отношении не-живых объектов? Могут ли артефакты нести моральную ответственность, и как принять правильное решение? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат философских наук Кирилл Петров.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация