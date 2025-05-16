О мероприятии

Раны и переломы — вещь очень неприятная, и люди постоянно пытаются ускорить их заживление. Есть много способов сделать это, поэтому популяризатор биологии Руслан Хамибин расскажет о довольно интересном, разработанном на стыке материаловедения, физики и регенеративной медицины.

Слушатели узнают, как можно получить тончайшие нанометровые полимерные нити, как они влияют на ткани при заживлении, какая связь существует между электричеством и регенерацией клеток и как усилить этот эффект восстановления.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:30 Купить