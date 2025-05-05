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Лекция
16+
Как ИИ меняет биотехнологии

Слушатели узнают, как интеграция ИИ и молекулярного моделирования позволяет создавать белки, устойчивые к экстремальным условиям.

Библиотека Планетарий 1
21 мая, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

В эпоху синтетической биологии технологии дизайна белков с заданными свойствами становятся мощными инструментами для решения медицинских, экологических и промышленных задач.

Магистрантка программы Химия и искусственный интеллект ПИШ ИТМО Анна Заикина расскажет про современные стратегии дизайна белков с заданными свойствами, включая повышение термостабильности и создание искусственных ферментов.

Слушатели узнают, как интеграция искусственного интеллекта и молекулярного моделирования позволяет создавать белки, устойчивые к экстремальным условиям и обладающие уникальной каталитической активностью.

Кроме того, лектор обсудит экспериментальные методы валидации и перспективы применения этих технологий в индустрии и биомедицине.

Расписание
21
Среда
Май 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# искуственный интеллект
# технологии
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# дети
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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Я бы на острове задался бы вопросом как разжечь костер, обеззаразить воду, да и вообще не умереть

Как на необитаемом острове, имея в своем распоряжении только ручей с водой, моток веревки и подручные материалы вроде палок и камней, можно с помощью законов физики с минимальной погрешностью определить длину, время и вес?

Nikita Lazarenko
5 часов назад
А как тогда с учетом расширения пространства на парсек можно измерить расстояние до галактик? Интуитивно не могу понять красное смещение, и почему

Каким образом определяется расстояние до соседних звезд? Если при этом используется их излучение, учитывается ли искривление пространства-времени под действием их гравитации?

Женя Лоза
5 часов назад
Стас, а нарисовал кто статистику? америкосы.

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Женя Лоза
5 часов назад
Максим, и про 20 мильёнов америкосов живот в стареньких трейлерах,поразительная нищета,целые трейлерные городки

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Женя Лоза
5 часов назад
Сергей, уточняю,мрот 19.242,а не 19.и кем вообще надо работь,чтобы 19.242 получать?

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Женя Лоза
5 часов назад
Елена, жалуются у нас тут,только мужичишки- неудачники по жизни.

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Женя Лоза
5 часов назад
Николай, почему это работают одни мужчины в семьях? Серьёзно? И жёны работают,бывает и поболе мужика зарабатывает,плюс нехилые детские пособия,на

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Motiejus Pavasaringas
5 часов назад
Питон, в "таинственном острове" вместе со спасшимися там прилично барахла было. не только камни да палки.

Как на необитаемом острове, имея в своем распоряжении только ручей с водой, моток веревки и подручные материалы вроде палок и камней, можно с помощью законов физики с минимальной погрешностью определить длину, время и вес?

Motiejus Pavasaringas
6 часов назад
Питон, а у вас пульс - какая то стабильная величина? если аффтар переживает что веревка там растягивается на +/- 10%, то мой пульс и на все +/-50% может

Как на необитаемом острове, имея в своем распоряжении только ручей с водой, моток веревки и подручные материалы вроде палок и камней, можно с помощью законов физики с минимальной погрешностью определить длину, время и вес?

Женя Лоза
6 часов назад
Гена, да ещё и жена если получает,а то скулят,на одну зарплату,а у меня куча детей,а жена где? На детей детские пособия нехилые,такие нехилые,что

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Женя Лоза
6 часов назад
Иван, у бюджетников зарплаты постоянно увеличиваются,у нас ребята токари операторы чпу,от 180 тысяч имеют,плюс премии,Авиастроительный завод,наше

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Женя Лоза
6 часов назад
Кирилл, а сколько тебе платить,если два дня работать,два дня прохлаждаться,а люди пашут 5/2,у нас на Авиастроительном заводе,токари операторы чпу от

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Женя Лоза
6 часов назад
roofprod, у нас на Авиастроительном заводе,ребята ,токари операторы чпу от 180 тысяч получают,плюс премии.

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Женя Лоза
6 часов назад
Николай, начался скулёж нищебродов.

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Женя Лоза
6 часов назад
Y, это что за ручки такие,,что половину твоей нищенской дневной зарплаты срдрали,кошмар.

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

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