Слушатели узнают, действительно ли классическая музыка полезна для развития.

О мероприятии

Почему людям нравятся музыкальные мелодии и какие именно? Действительно ли классическая музыка полезна для развития и что это значит? Помогает ли прослушивание музыки в работе? Есть ли правильный способ слушания музыки?

Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет, что происходит в мозге человека, когда он слушает музыку. Участники мероприятия попробуют разобраться, одинаковая ли музыка им нравится и почему какие-то произведения требуют большей вовлеченности слушателя. А также поучаствуют в небольшом научном исследовании.

Расписание Проспект Мира 123 Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация