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Лекция
12+
Музыкальный код. Как музыка влияет на мозг

Слушатели узнают, действительно ли классическая музыка полезна для развития.

ВДНХ
2 февраля, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира 123 Б

О мероприятии

Почему людям нравятся музыкальные мелодии и какие именно? Действительно ли классическая музыка полезна для развития и что это значит? Помогает ли прослушивание музыки в работе? Есть ли правильный способ слушания музыки?

Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет, что происходит в мозге человека, когда он слушает музыку. Участники мероприятия попробуют разобраться, одинаковая ли музыка им нравится и почему какие-то произведения требуют большей вовлеченности слушателя. А также поучаствуют в небольшом научном исследовании.

Расписание
2
Воскресенье
Февраль 2025
Проспект Мира 123 Б Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира 123 Б

14 минут назад
Александр Речкин
7
# биология
# мозг
# музыка
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