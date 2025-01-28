О мероприятии

Современные медицинские достижения и препараты изменили представление о борьбе с ожирением и сахарным диабетом. Однако инсулин может быть как другом, так и врагом. Как правильно пользоваться популярными препаратами, такими как «Оземпик» и «Саксенда»? Избыточная масса тела и ожирение до сих пор являются реальной проблемой для миллионов людей и очень важно не сдаваться в борьбе с ними. Поэтому на лекции кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Андрея Подзолкова речь пойдет о сахарном диабете второго типа от первых симптомов до тяжелых осложнений, правиле Майи Плисецкой, разных диетах и их преимуществах как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Как семейные обеды и привычки питания влияют на здоровье? В чем разница между глюкозой и гликированным гемоглобином, и почему важно следить за этими показателями? Можно ли заработать сахарный диабет, если есть конфеты и сладости? Можно ли жить с диабетом долго? Как правильно измерять сахар, и есть ли необходимость делать это глюкометром?

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 14:00 Купить