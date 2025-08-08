О мероприятии

Участники мероприятия узнают про телескопы Пулковской обсерватории, начиная с первых научных инструментов обсерватории. Каким образом они оказались в обсерватории, какие задачи решались с их помощью, как наблюдать на этих инструментах — расскажет экскурсовод.

В Западном меридианном зале можно будет увидеть первые инструменты обсерватории: Большой пассажный инструмент Эртеля-Струве и Большой вертикальный круг Эртеля-Струве. Также в Астрономическом музее, посетители увидят уникальную коллекцию астрономических и геодезических приборов, макеты телескопов, старинные часы, портреты выдающихся деятелей – ученых, астрономов, механиков, которые внесли большой вклад в развитие астрономии.

