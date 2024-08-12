О мероприятии

Что может быть интереснее, чем динозавры? Только узнать о них как можно больше! В этом году вышла книга палеонтолога Ярослава Попова «Динозавры. Путешествие в прошлое!». В книге можно совершить удивительное путешествие по двум знаменитым периодам эпохи динозавров — триасовому и юрскому, познакомившись с шустрыми целофизисами, длинношеими нотазаврами, зубастыми аллозаврами и многими другими животными! А теперь у участников мерпориятия есть возможность совершить это путешествие вместе с автором книги — настоящим палеонтологом! Ярослав Попов расскажет о самых ярких животных прошлого и раскроет тайны, которых даже не найти на книжных страницах. И кто знает, может быть в карманах палеонтолога завалялись настоящие окаменелости, с которыми смогут познакомиться посетители лекции…