О мероприятии

В конце XVIII века французские ученые предложили установить универсальную единицу длины, с которой были бы связаны все прочие меры. Для установления будущего метра требовалось максимально точно определить длину дуги меридиана от Дюнкерка до Барселоны. Измерения выпало делать двум астрономам Мешену и Деламбру в самый разгар Великой Французской Революции. Вместо двух лет, работы заняли шесть, во времена якобинского террора проект был буквально обезглавлен. Метр был установлен еще до того, как измерения были закончены, а когда результаты были подсчитаны, то вызвали больше вопросов, чем ответов. О том, как непросто рождалась и приживались знакомая метрическая система расскажет геодезист Елена Журавлева.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация