О мероприятии

Для многих стали привычны полеты космонавтов на Международную космическую станцию, в сети публикуется множество видео о жизни космонавтов на МКС. Но не каждый точно представляет, как устроены модули, какие научные программы и операции проводят космонавты на борту станции. В тоже время, новостей и даже просто бытовых видео о работе Китайской космической станции очень мало. А экипаж и программа ничуть не уступают в научной значимости для человечества.

Инженер космических систем Илья Овчинников расскажет о строении, научных экспериментах, принципах работы и быте всех «космических домов» от Салюта до будущей Российской орбитальной станции.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация