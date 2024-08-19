О мероприятии

Медики говорят на своем особом языке. С одной стороны — это отголоски древней латыни, на которой общались ученые всех времен, с другой — это и своеобразный профессиональный сленг. Как понять произносимую врачом белиберду? По каким признакам можно понять, про что идет речь? Ну и, конечно же, куда без циничного, порой за гранью фола медицинского юмора. И специфичен он в силу целого ряда очень даже объективных причин.

Врач и научный журналист Алексей Водовозов не только теорию расскажет, но и на практике все продемонстрирует, зачитав свои уже знаменитые сценки из жизни организма.

Расписание ул. Пушкина, д. 29а Казань 15:00 Купить