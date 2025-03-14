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Лекция
16+
Лицевой череп

Слушатели узнают, как возникло лицо человека.

Центр «Архэ»
26 марта, 19:00 Идет 2 ч
800 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Как возникло лицо человека? Отчего менялись глазницы и нос, верхняя и нижняя челюсти? Как эти преобразования были связаны с питанием и поведением? Как жизнь древних людей довела антропологов до способности говорить о жизни предков? Об этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Станислав Владимирович Дробышевский.

Расписание
26
Среда
Март 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

10 минут назад
Александр Речкин
2
# анатомия
# биология
# череп
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11 марта
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Искусственный интеллект ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза

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Сколтех
# глаз
# диагноз
# искусственный интеллект
# сетчатка глаза
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Созданы новые антибактериальные соединения на основе аминокислот

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# L-орнитин
# аминокислоты
# антибактериальные соединения
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# иммунная система
# кислород
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# занятия спортом
# здоровый образ жизни
# искусственный интеллект
# мотивация
# тренировки
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Татьяна

Генетики нашли прародину древних кельтов

В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.

История
# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
# культура колоколовидных кубков
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В балтийском янтаре впервые нашли бабочку

Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.

Палеонтология
# бабочки
# Балтика
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# палеоген
# чешуекрылые
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Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
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Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
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Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

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ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
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Александр Аполлонович...
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Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Дмитрий Борзых
4 часа назад
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Vitali Klatt
4 часа назад
А Германию забыли, в Германии больше всего плотим налоги , за всё, налоги за налоги, за каждую хрень

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Keks
7 часов назад
Вот и получается что, что бы получить 1500, надо ещё 1000+ отдать, если добавить сюда акциз на топливо (когда бензин 1.5 евро это тут считается очень

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Keks
7 часов назад
Так тут ещё не учитывается что работадатель платит государству с работника, красиво разделили, что бы подоходный не касался большим. Сейчас в

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Andrey Irland
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Владимир Гнедышев
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Suum Cuique
10 часов назад
К примеру в Италии подоходный налог вообще не платится при доходе до 8000 Eur в год. Так же не платится налог за жильё где зарегистрирован человек.

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Людмила Флегентова
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Kai, так в этом и прикол, автор пишет про 37% в сша когда там абсолютно все взносы платит физлицо, и тут же РФ где они пишут только про 15% которые платит

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