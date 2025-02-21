Слушатели узнают об опасности употребления снюсов и вейпов.

О мероприятии

Врач судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории Алексей Решетун расскажет об известных и неизвестных последствиях употребления табака для организма в целом и для отдельных органов, и о влиянии никотина на детский и подростковый организм.

Слушатели узнают об опасности употребления снюсов и вейпов, маркетинговых уловках табачных производителей, лектор затронет проблему употребления табака у школьников.

Расписание ул. Воздвиженка, д. 9 Москва 19:00 Купить