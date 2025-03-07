Слушатели узнают, почему на средневековых картинах даже мужчины выглядят беременными, а у Моны Лизы нет ресниц.

О мероприятии

Говорят, что в Средние века женщины сбривали брови. А все для того, чтобы иметь вид больной рахитом. И с помощью корсетов утягивали грудь, чтобы она была совершенно плоской. Ну и конечно, в моде была беременность, и чтобы изобразить ее, девушки часто подкладывали под платье на живот подушечку…

Все это звучит очень увлекательно, вот только в Средние века не было корсетов, «беременными» на картинах выглядят как женщины так и мужчины, а рахит — болезнь бедняков, которая не могла быть модной у знатных и богатых.

Откуда взялись эти и другие мифы о средневековых канонах красоты? И кто же все-таки считался красивым в Средние века? Ответы на эти и многие другие вопросы даст историк Екатерина Мишаненкова.

Расписание Проспект Вернадского 109 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация