О мероприятии

Наша галактика — Млечный Путь имеет диаметр 105 700 световых лет. Исследовать ее не поможет никакая даже самая быстрая и эффективная ракета. Для того чтобы ступать туда, куда не ступала нога нормального человека придется преодолеть скорость света. Star Trek — уникальный сериал. Его создатели в 1966 году предложили принцип сверхсветового движения, который был просчитан физиками только 20 лет спустя. Сейчас пространственный пузырь — один из трех вариантов, на которые ученые возлагают максимальные надежды как в плане производства огромных запасов энергии, так и в плане перемещений быстрее скорости света, а значит и путешествий во времени. Физик Георгий Тимс подробно расскажет об исторических и современных вариантах варп-двигателей: с чем потребуется смириться для возможности их существования и какие последствия они могут принести.

Расписание Московский пр., 150 Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация