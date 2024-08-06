О мероприятии

Удивительно, но если соединить эпоксидную смолу и зерна пшеницы, то такой материал очень похож по некоторым свойствам на человеческое тело. Например, с его помощью можно изучать воздействие радиации на человека, не подвергая самого человека риску.

Идея использовать фантомы-манекены для измерения доз радиации внутри тела космонавта возникла у ученых давно. Правда, реализовать ее удалось не сразу. Радиация по-разному взаимодействует с разными веществами, поэтому надо, чтобы манекен по своему химическому составу как можно ближе соответствовал составу человеческого тела. А еще материал фантома должен быть не токсичен, не пожароопасен и устойчив ко всем воздействующим факторам космического полета – вибрации, перегрузкам и так далее и т.д.

В итоге получились разные по свойствам фантомы для космических миссий. О них и не только и расскажет кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник – заведующий отделом Радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация