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Лекция
18+
Шифровки со станции

Слушатели узнают, как устроены системы шифрования данных, передаваемых с космических станций на Землю.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
17 мая, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Как были устроены системы шифрования данных, передаваемых с космических станций на Землю? Можно ли было их расшифровать простому радиолюбителю? Для чего вообще нужно шифровать данные и можно ли это сделать так, чтобы никто и никогда не мог вскрыть ваш код без ключа? Ответы на эти и многие другие вопросы даст бывший заместитель заведующего отделом научной популяризации Музея космонавтики Павел Гайдук.

В рамках лекции будет проведен мастер-класс по расшифровке записей с советских орбитальных станций «Салют-6» и «Салют-7».

Расписание
17
Суббота
Май 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

19 минут назад
Александр Речкин
2
# история
# космос
# технологии
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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