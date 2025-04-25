О мероприятии

Как были устроены системы шифрования данных, передаваемых с космических станций на Землю? Можно ли было их расшифровать простому радиолюбителю? Для чего вообще нужно шифровать данные и можно ли это сделать так, чтобы никто и никогда не мог вскрыть ваш код без ключа? Ответы на эти и многие другие вопросы даст бывший заместитель заведующего отделом научной популяризации Музея космонавтики Павел Гайдук.

В рамках лекции будет проведен мастер-класс по расшифровке записей с советских орбитальных станций «Салют-6» и «Салют-7».

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация