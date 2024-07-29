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Лекция
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ВСХВ — ВДНХ с 1920-х до современности: территория смыслов и генератор мифологий

Участники мероприятия узнают о том, какие образы доминировали в разные исторические эпохи, какие стили проявились в архитектурном оформлении ВДНХ.

ВДНХ
4 августа, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира, дом 119, строение 516

О мероприятии

Историк искусства, главный специалист Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков расскажет про ныне существующие, а также исчезнувшие или реконструированные павильоны и другие замечательные объекты на ВДНХ. Некоторые из этих строений запомнились посетителям настолько ярко, что казались существующими даже после их утраты.

Участники мероприятия узнают о том, какие образы доминировали в разные исторические эпохи, какие стили проявились в архитектурном оформлении ВДНХ, и как эти стили формировали мифологию ВДНХ и самоощущение посетителей.

Расписание
4
Воскресенье
Август 2024
Проспект мира, дом 119, строение 516 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира, дом 119, строение 516

13 минут назад
Александр Речкин
3
# история
# москва
# Россия
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# Древний Египет
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# пирамиды
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# вымершие виды
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# колонизация
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# нелетающие птицы
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# вязкость
# новые материалы
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# вымершие виды
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# колонизация
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# авиадвигатели
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Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

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Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
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