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Лекция
12+
Завершение процесса собирания земель и возникновение Русского единого государства

Слушатели узнают, как шел процесс собирания русских земель и почему объединение произошло именно вокруг Москвы.

Лекторий Достоевский
28 декабря, 12:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1

О мероприятии

Искусствовед Оксана Миронова с участниками мероприятия совершит виртуальное путешествие по историческим городам Древней Руси. В формате живого диалога лектор расскажет о причинах и последствиях раздробленности и междоусобицы. Как преодолевались эти последствия, как шел процесс собирания русских земель и почему объединение произошло именно вокруг Москвы.

Расписание
28
Суббота
Декабрь 2024
Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1 Москва
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1

4 минуты назад
Александр Речкин
1
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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