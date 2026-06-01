Факты и ИИллюзии: можно ли доверять нейросетям в вопросах медицины

Словосочетание «этика искусственного интеллекта» вызывает у людей ассоциации от сюжетов «Терминатора» и «Матрицы» с одной стороны до абстрактных рассуждений с другой. Реальность же оказывается куда более практичной и интересной. Старший преподаватель кафедры медицинского права, этики и антропологии Пироговского Университета Григорий Часовских разберет, откуда берутся несправедливые предвзятости в алгоритмах, что лежит в «черном ящике» и почему прозрачность искусственного интеллекта это вопрос безопасности, а не праздного досуга. Слушатели узнают, какие этические дилеммы возникают при внедрении нейросетей в медицину.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 461 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.