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Лекция
16+
Эволюция красоты

Участники мероприятия узнают, каким было первое искусство.

ВСмысле
17 ноября, 19:00 Идет 2 ч
1800 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая, 47

О мероприятии

Умение видеть красоту и отличать ее от уродства – уникальное человеческое качество. Только люди могут творить искусство. Или все же есть и другие случаи? Когда наши предки перешагнули рубеж между сугубой рациональностью и творчеством? Каким было первое искусство? Стремились ли предки к красоте? Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Расписание
17
Воскресенье
Ноябрь 2024
ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

ул. Гороховая, 47

4 минуты назад
Александр Речкин
1
# биология
# красота
# эволюция
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Комментарии

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gtpun
57 минут назад
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Evgeny
3 часа назад
похоже что ученый опять изнасиловал журналиста

Астрономы опровергли известную гипотезу Керра о вращающихся черных дырахАстрономы опровергли известную гипотезу Керра о вращающихся черных дырах

Bio
4 часа назад
Odile, не ведитесь. Это же чёртов провокатор, подставляющий людей под новообразования в Уголовном Кодексе.

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Odile Ullner
4 часа назад
Александр, Содержательно, но коротко. А подробнее?

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Анатолій Семенович
4 часа назад
ASY-Lviv. Лучевой диск вокруг звезды образован продольными гравитационными фотонами очень высокой частоты. К примеру гравитационные фотоны Солнца

Космические телескопы рассмотрели необычный диск вокруг ВегиКосмические телескопы рассмотрели необычный диск вокруг Веги

1 2
6 часов назад
Скорее всего расти будет по миллиметру в год, как лишайники. А так-то наверное можно: или толстые наросты на камнях, с мокрой сердцевиной и плотной

Ученые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревьяУченые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревья

Гена Пастухов
7 часов назад
А если генной инженерией сконструировать подходящий для нынешнего Марса организм?

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Odile Ullner
7 часов назад
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Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Генералиссимус Коньяк...
7 часов назад
Xoхлам на счастье

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Виталий Кришталь
7 часов назад
Odile, Договор о дружбе (дружбы нет) Договор о безопасности и сотрудничестве ( нет ни того ни другого) Эти бешеные собаки не соблюдали никаких

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Andrey Moskalev
7 часов назад
Vadym, учите мат часть. https://elementy.ru/time/excited/excited-atoms-1.html можете и википедию почитать

Почему пламя светится? Чем оно является с физической точки зрения?Почему пламя светится? Чем оно является с физической точки зрения?

Eydar
8 часов назад
Всё просто как собственно потеряла так и найдёт вот только в каком количестве 🤔 это знает только бог

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Иван Колупаев
8 часов назад
Odile, на вас смотрю очень трудно угодить. В войсках вероятного противника, и мы сейчас не об Украине, тоже ведь не одни F-35 используются. В зависимости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые прилетел в КНРРоссийский истребитель пятого поколения Су-57 впервые прилетел в КНР

Odile Ullner
8 часов назад
Иван, может быть, дело просто в том, что их не так уж много и летает. Вот и получается как неуловимый Джо - вроде он есть, но никто его не видит.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые прилетел в КНРРоссийский истребитель пятого поколения Су-57 впервые прилетел в КНР

Александр Никишин
8 часов назад
Odile, вот ты дурак...

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Александр Анатольевич...
10 часов назад
Эдуард, не спорьте с мнением авторитетного иксперда, явно лично руководил разработками 5-го поколения.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые прилетел в КНРРоссийский истребитель пятого поколения Су-57 впервые прилетел в КНР

Aлек сей Нии_pet
10 часов назад
а что с объёмным свёртыванием таких молекул происходит, Пань умалчивает? и чем их считывают

Одного грамма ДНК достаточно, чтобы записать информацию объемом в несколько миллиардов гигабайтОдного грамма ДНК достаточно, чтобы записать информацию объемом в несколько миллиардов гигабайт

Aлек сей Нии_pet
10 часов назад
какое-то странное "кожистое" фантазие, ну ещё можно понять "С начала" и "за креслом" - но "клава"-то зачем с большой литеры?? им плант им по самый

Одного грамма ДНК достаточно, чтобы записать информацию объемом в несколько миллиардов гигабайтОдного грамма ДНК достаточно, чтобы записать информацию объемом в несколько миллиардов гигабайт

Дмитрий Филимонов
10 часов назад
Дмитрий, До 16 и старше)

Вблизи центра Млечного Пути обнаружили необычный радиокругВблизи центра Млечного Пути обнаружили необычный радиокруг

Odile Ullner
10 часов назад
Просто, Россия не столько вернула, сколько захватила с помощью военной силы территории бывших союзных республик СССР, никогда не принадлежавшие

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