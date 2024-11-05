О мероприятии

Умение видеть красоту и отличать ее от уродства – уникальное человеческое качество. Только люди могут творить искусство. Или все же есть и другие случаи? Когда наши предки перешагнули рубеж между сугубой рациональностью и творчеством? Каким было первое искусство? Стремились ли предки к красоте? Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить