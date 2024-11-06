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Лекция
12+
Информатика: текст, звук, изображение в компьютерах

Слушатели узнают, как в памяти компьютера хранятся тексты, звук и изображения.

Политехнический музей
18 ноября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Что такое единицы информации? В чем разница между долговременной и оперативной памятью? Как в памяти компьютера хранятся тексты, звук и изображения? Научный консультант Политехнического музея Алексей Бутырин познакомит слушателей с историей запоминающих устройств и носителей информации, а также поведает, куда исчезают файлы на компьютере после удаления.

Расписание
18
Понедельник
Ноябрь 2024
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

25 минут назад
Александр Речкин
2
# информатика
# компьютеры
# технологии
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