О мероприятии

Во время войны любые приборы времени становились оружием. Без точных часов невозможно начать совместные действия воинских подразделений. Наручные часы, выдаваемые командирам всех родов войск, позволяли большому количеству специалистов согласовать порядок и начало выполнения военных операций. Слова «Давайте сверим часы!» звучали в конце любого военного совета накануне сражения.

Участники мероприятия узнают о значении для будущей Победы зародившейся в 1930-е годы советской часовой промышленности, о важности наручных часов для командиров Красной армии, авиационных часов для летчиков. Лектор расскажет, почему первые часовые заводы из Москвы в 1941 году были эвакуированы на Урал, как быстро было налажено производство часов для фронта и о роли детей-подростков в изготовлении точных приборов времени в течение войны.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация