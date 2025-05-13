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Лекция
6+
Может ли белый медведь поужинать пингвином?

Слушатели узнают об уникальных животных, которые живут на разных полюсах планеты.

Российская государственная библиотека для молодежи
20 мая, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Черкизовская, дом 4, корп. 1

О мероприятии

Знаете ли вы сколько на самом деле птиц, похожих на чайку? А почему пингвины охраняются и к ним нельзя приближаться ближе, чем на два метра? И как поменялся ареал обитания белых медведей при изменении климата?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст метеоролог Екатерина Марчук.

Расписание
20
Вторник
Май 2025
ул. Б. Черкизовская, дом 4, корп. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

ул. Б. Черкизовская, дом 4, корп. 1

7 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# животные
# природа
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
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Астрономия
# внеземная вода
# космос
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
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# Y-хромосома
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# Беларусь
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
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# аукцион
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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