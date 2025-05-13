О мероприятии

Знаете ли вы сколько на самом деле птиц, похожих на чайку? А почему пингвины охраняются и к ним нельзя приближаться ближе, чем на два метра? И как поменялся ареал обитания белых медведей при изменении климата?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст метеоролог Екатерина Марчук.

Расписание ул. Б. Черкизовская, дом 4, корп. 1 Москва 19:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация