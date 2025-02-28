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Слушатели узнают, как космосом занялись новые страны и частные компании.
О мероприятии
Космонавтика долго топталась на месте, но теперь она вернулась к активному развитию. Космосом занялись новые страны и частные компании. Рождаются фантастические проекты, которые быстро воплощаются в жизнь. Не за горами первые межзвездные экспедиции. Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.
Международная группа ученых описала уникальный случай превращения тканей человеческого мозга в стекло органического происхождения во время извержения Везувия. Фрагменты, внешне похожие на обсидиан, ранее обнаружили в черепе одной из жертв природной катастрофы в древнеримском городе Геркуланум. Как и Помпеи, он был погребен под слоем пирокластических потоков осенью 79 года нашей эры.
Согласно теории циклов Миланковича, ледниковые периоды зависят от положения Земли и оси ее вращения в пространстве, что, в свою очередь, влияет на поток солнечной радиации. Из-за небольших колебаний в ориентации земной оси проявляются климатические циклы длительностью 41 и 21 тысяча лет. А циклы в 100 и 400 тысячу лет связаны с геометрией орбиты вокруг Солнца — эксцентриситетом. Несмотря на подтверждение этой теории геологическими данными четвертичного периода, разграничить роли наклона оси, прецессии и эксцентриситета сложно, главным образом, из-за необходимости получения абсолютных датировок палеоклиматических записей. В новой работе ученые подошли к проблеме иначе — проанализировав кривые наступления и отступления оледенений.
Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.
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В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
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