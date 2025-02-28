Согласно теории циклов Миланковича, ледниковые периоды зависят от положения Земли и оси ее вращения в пространстве, что, в свою очередь, влияет на поток солнечной радиации. Из-за небольших колебаний в ориентации земной оси проявляются климатические циклы длительностью 41 и 21 тысяча лет. А циклы в 100 и 400 тысячу лет связаны с геометрией орбиты вокруг Солнца — эксцентриситетом. Несмотря на подтверждение этой теории геологическими данными четвертичного периода, разграничить роли наклона оси, прецессии и эксцентриситета сложно, главным образом, из-за необходимости получения абсолютных датировок палеоклиматических записей. В новой работе ученые подошли к проблеме иначе — проанализировав кривые наступления и отступления оледенений.