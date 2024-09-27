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Лекция
12+
Древнерусская буквица: средневековый книжный орнамент

Участники мероприятия увидят все разнообразие стилей, которые русские художники использовали для оформления книги на протяжении многих столетий.

Центр славянской письменности «Слово»
5 октября, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира 119, стр.58

О мероприятии

Для создания мотивов заставок и инициалов художники обращались к шедеврам Византии, Балкан, Западной Европы, придумывали оригинальные, ни на что не похожие стили. В буквицах русского Средневековья можно увидеть зооморфные, геометрические, растительные мотивы, а иногда в инициалах разыгрывается целая сценка. Хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки Николай Буцких рассмотрит все разнообразие стилей, которые русские художники использовали для оформления книги на протяжении многих столетий, а покажет десятки оригинальных изображений орнаментов из рукописей XI-XVIII веков.

Расписание
5
Суббота
Октябрь 2024
Проспект Мира 119, стр.58 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира 119, стр.58

10 минут назад
Александр Речкин
0
# история
# Россия
# Средние века
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